Yedikuyular kışa hazırlanıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin Yedikuyular bölgesinde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bir taraftan Bedesten Çarşısı inşaatını devam ettirirken bir taraftan da bölgede muhtelif alanlara yerleştirdiği barbekü çalışmalarını tamamladı.

Bedesten Çarşısı inşaatı devam ediyor

Öte yandan inşaatına başlanan Yedikuyular Bedesten Çarşısı’nda ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Toplam inşaat alanı 2 bin metrekare olan Bedesten Çarşısı’nda 10 adet dükkan, sosyal alan, bay-bayan mescit, wc ve bebek bakım odası bulunacak.,

Yedikuyular mevkii sadece kış turizmi için değil, dört mevsim kullanılması için Bedesten Çarşısı’nda Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ürünlerinin satışı ve tanıtımı yapılacak. Bölge böylece yazın sıcak havalardan bunalan insanlar için de güzel bir dinlenme mekanı olacak.

Yedikuyular bölgesinde ailelerin yaz-kış rahatça piknik yapabilmeleri için barbekü çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirten KMBB ekipleri, aynı anda 60 ailenin sosyal mesafe kurallarına uygun mangal yapabileceği bilgisini paylaştı.