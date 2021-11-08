Yedikuyular Turizmde Marka Olacak

Kış turizminin cazibe merkezlerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’nde hayata geçen yatırımları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Alt ve üstyapı projeleriyle yenilediğimiz Yedikuyular, Bedesten Çarşısı, Bungalov Evleri ve restoranıyla inşallah bu sezonda 500 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarla Yedikuyular’ı bir marka haline getireceğiz” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 16:05
Yedikuyular Turizmde Marka Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye’deki kış turizminin cazibe merkezlerinden biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ndeki yatırımları inceledi. Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgedeki yeni çalışmalarla turist sayısında ciddi bir artışın hedeflendiğini belirtti. Başkan Güngör, “Her yıl Yedikuyular’ın altyapısını geliştiriyoruz ve güçlendiriyoruz. Öncelikle tesisimize çok geniş ve standardı yüksek bir yol kazandırdık. Diğer taraftan kayak merkezimizde önemli sorunlardan biri de su sorunuydu. Sondaj ve depolama çalışmalarıyla o ihtiyacımızı da hamdolsun karşıladık. Sadece civar şehirlerimize bakıldığında Yedikuyular yaklaşık 10 milyon gibi bir nüfusa hitap ediyor. Biz de ziyaretçi sayımızı artırabilmek maksadıyla burada özellikle kapalı mekan ve konaklama alanlarıyla ilgili önemli yatırımlar hayata geçirdik. İnşallah sezonda bu tesisleri ziyaretçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Kapasite 4 Kat Arttı

Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak son aşamaya getirdiğimiz Bedesten, kısa süre içinde bitmiş olacak. Bu tesisin hizmete girmesiyle ziyaretçilerimize modern bir yeme içme mekanı sunmuş olacağız. Ayrıca yap-işlet-devret modeli ile yaptırdığımız 25 Bungalov ev tamamlandı. Orada da restoran bölümümüz var. Bu da konaklama hizmetiyle ilgili kaydettiğimiz önemli bir aşama. Sadece bu yatırımla tesis kapasitemizi 4 kat artırmış olduk. Önümüzdeki süreçte de bölgeye bir otel projemiz var. Yedikuyular için çok geniş bir master planla telesiyej ve yeni pistlerle ilgili de çalışmaları hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Ziyaretçi Hedefimiz 500 Bin

Pandemi kısıtlılıklarına rağmen Yedikuyular’da geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Pandeminin tüm kısıtlı imkânlarına rağmen 100 binin üzerinde ziyaretçi alıyoruz. Ama bu seneki hedefimizi 500 bin olarak belirledik. İlerleyen yıllarda atacağımız adımlarla bunu daha da yükseklere çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun şehrimize ekonomik önemli getirileri oluyor. Yedikuyular Kayak Merkezi gibi şehrimizin doğal güzelliklerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Kahramanmaraş’ımızın turizm payını her geçen gün artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

#Yedikuyular #Bedesten Çarşısı #Bungalov Evleri
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