Yedikuyular ve Yeşilgöz’ün ödüllü logo yarışması başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular ve Yeşilgöz için logo tasarım yarışmaları düzenliyor. Şehrin önemli turizm değerleri arasında yer alan tesislerin markalaşması adına önemli bir adım olacak çalışmayla ilgili detaylı bilgiler www.kahramanmaras.bel.tr ’de.

KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 15:26
Yedikuyular ve Yeşilgöz’ün ödüllü logo yarışması başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödüllü logo tasarım yarışması düzenlediğini duyurdu. Kent turizminin odak noktalarından Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yeşilgöz Mesire Alanı’na yönelik olarak düzenlenen yarışmalara 31 Ekim Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek. Düzenlenen yarışmada, tasarımlar arasından bölgeleri en iyi şekilde temsil eden logolar değerlendirilerek ödüllendirilecek. Her iki turizm tesisi için oluşturulacak logolarda birinciler 5 bin TL, ikinciler 4 bin TL ve üçüncüler ise 3 bin TL ödülü almaya hak kazanacak. Mansiyon ödüllerinin de 1.000 TL olarak belirlendiği yarışmalarla ilgili detaylı bilgiler Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alıyor ( https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/10/01/odullu-yedikuyular-ve-yesilgoz-logo-tasarim-yarismasi ).

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