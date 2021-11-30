Yedikuyular yeni sezonda yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Alt ve üstyapı çalışmalarıyla bölgeyi daha ulaşılabilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerine yeni yatırımlarla konaklama konforu da sunacak.

Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit ve Aksu Tv Artı Eksi Ekibini (Serdar Erdoğanyılmaz, Mehmet Taş ve Murat Eğridağ’ı) yedi kuyularda konuk ederek bölgedeki son durumu paylaştı.

Özellikle yedi kuyuların çehresini değiştirecek bedesten çarşı projesi kapsamında yapılan binayı inceleyen heyet, burada karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedi Kuyular Kayak Merkezi geçtiğimiz sezonlara göre bu sezon çok daha farklı ve güzel olacak” dedi.

Aksu Tv Artı Eksi Program Yorumcusu Serdar Erdoğanyılmaz İse projelerin tamamlanmasıyla birlikte yedi kuyular kayak merkezi Kahramanmaraş’ın yüz akı olacaktır ifadelerine yer verdi.

Aksu Tv Artı Eksi Program Yorumcusu Mehmet Taş’da yedi kuyular kayak merkezine yapılıyor olan eşsiz projeler için Başkan Güngör’ü tebrik etti.