Yedikuyular’a hafta sonu seferleri başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış turizmi ve kar sporlarının odak noktalarından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne düzenlediği otobüs seferlerinin hafta sonu da hizmet vereceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca “Yeniden Kontrollü Normalleşme” sürecinin devreye girmesiyle Cumartesi ve Pazar günleri dâhil haftanın her günü gerçekleşecek seferler Büyükşehir Belediye karşısı otobüs durağından kalkacak. Otobüsler sefer saatleri ise, 10.30’da gidiş 15.00’da dönüş olmak üzere belirlendi. Pandemi sonrası düzenlenecek ilk hafta sonu seferi 6 Mart Cumartesi günü (yarın) olarak açıklandı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Büyükşehir Belediyesi’nden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne hafta sonu seferlerinin başlamasına ilişkin yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlılığının yaşandığı günlerde hafta içi hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi otobüslerimizin seferleri hafta sonu da gerçekleştirilecektir. Gerek toplu taşıma araçlarımız, gerekse kayak merkezimiz maske, mesafe ve temizlik tedbirleriyle hizmet verecektir. Kayak merkezi misafirlerimizin, toplu alanlarda kişisel tedbirlerini alması ve alınan kurallar çerçevesinde ziyaret gerçekleştirmesi önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.