Yedikuyular’a Ulaşım Büyükşehir’le Sağlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bölgenin gözde kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgede 2 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen çalışmalarımız neticesinde kayak merkezine ulaşım sağlayan arterimiz araç trafiğine açık durumda. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde arterde meydana gelebilecek aksamaları engelleyerek kayak merkezimize gelen misafirlerimizin ulaşımda herhangi bir sorun yaşatmıyoruz. Amatör veya profesyonel olarak kayak sporuyla uğraşan tüm vatandaşlarımızı Yedikuyular Kayak Merkezi’mize davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.