Yedikuyular’da bir ilk 'Kar Voleybolu Turnuvası'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Kar Voleybolu Turnuvası düzenledi, karşılaşmalarda 16 takım mücadele etti.

KAHRAMANMARAŞ 23.02.2021, 16:59 23.02.2021, 19:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi, Kar Voleybolu Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Bölgenin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular’ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen turnuvada 8 erkek ve 8 kadın takımı mücadele etti.

Gerçekleştirilen etkinlikte müsabakalar 10.00’da, finaller ise 14.00’da başladı. Karşılaşmaların ardından kadın ve erkek kategorisinin birincilerine ‘İstiklal Kupası’ verildi.

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