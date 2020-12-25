Yedikuyular’da Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kayak merkezinin ticari ve turistik faaliyetini artıracak Bedesten’in yapımına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan yeni inşa edilen Bedesten’in iç ve dış cephe düzenlemeleri gerçekleştirilirken bir yandan da ekipler tesise ulaşım sağlayan güzergahta zemin düzenleme çalışmaları yapılıyor.