Yedikuyular’da irişkit festivali
Akdeniz’in incisi bölgenin tek kayak merkezi olan Yedikuyular’da irişkit festivali düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 16:27 19.02.2022, 18:59
Büyükşehir belediyesi, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kasaplar Odası’nın düzenlediği etkinlik kapsamında binlerce kişiye irişkit ve paça ikram edildi.
Festivale katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör, tüm vatandaşları yedikuyulara irişkit yemeye davet etti.
Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise festival kapsamında binlerce sucuk ve paça ikramının yapıldığını belirtti.
KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu’da Kahramanmaraş’ın tanıtımı için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 19 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|24
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|25
|55
|3. Chelsea
|25
|48
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|40
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|30
|11. Aston Villa
|24
|28
|12. Crystal Palace
|25
|27
|13. Leicester City
|22
|27
|14. Brentford
|26
|25
|15. Everton
|23
|23
|16. Leeds United
|23
|23
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Norwich City
|25
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Watford
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
|5. Villarreal
|25
|39
|6. Barcelona
|23
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|25
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14