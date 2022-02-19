Yedikuyular’da irişkit festivali

Büyükşehir belediyesi, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kasaplar Odası’nın düzenlediği etkinlik kapsamında binlerce kişiye irişkit ve paça ikram edildi.

Festivale katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör, tüm vatandaşları yedikuyulara irişkit yemeye davet etti.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise festival kapsamında binlerce sucuk ve paça ikramının yapıldığını belirtti.

KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu’da Kahramanmaraş’ın tanıtımı için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.