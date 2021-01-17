Yedikuyular’da kartpostallık görüntüler!

Drone ile kaydedilen görüntülerde kar beyazı kendisini gösterdi.

Şehir merkezine 18 km mesafede olan ve bölgenin kış turizmi merkezleri arasında yerini alan yedikuyular mevkiinde ise kar bölgeyi adeta beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 70 cm’ye kadar çıktığı alanda drone ile görüntülenirken, kayak merkezindeki telesiyej, bungalov evler ve ormanlardaki beyaz örtü görsel şölen oluşturdu.