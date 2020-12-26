Yedikuyular’da sezon hazırlıkları sürüyor!

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kayak merkezinin ticari ve turistik faaliyetini artıracak Bedesten’in yapımına tüm hızıyla devam ediyor.

Bir yandan yeni inşa edilen Bedesten’in iç ve dış cephe düzenlemeleri gerçekleştirilirken bir yandan da ekipler tesise ulaşım sağlayan güzergahta zemin düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Aynı zamanda bölgede bulunan 25 Bungalov evlerin tamamı lüks 2+1, 3+1 ve yüksek görünüme sahip olup, misafirlerin konforlarına göre düzen oluşturuluyor.

Bölgede ağaçlandırma çalışması da yapılarak bedesten ve bungalov evlerle Yedikuyular Kayak Merkezi’nin standartlarını daha da yükseltilmesi amaçlanıyor.