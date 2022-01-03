Yedikuyular’da trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yedikuyular Kayak merkezine giden araçların herhangi bir kazaya ve mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacı ile lastik, zincir kontrolü ve emniyet kemeri konusunda kontrollerde bulunuyor.

Sürücüleri kış tedbirleri almaları konusunda uyaran trafik ekipleri, kural dışı araçların geçişine izin vermiyor.