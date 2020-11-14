Yedikuyular’da Yollar Genişliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgenin ve şehrin en önemli kış turizm noktası olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan yollarda asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni sezon için başlatılan Bedesten ve 25 bungalov ev projelerinin yanı sıra yollarda genişlik de 24 metreye çıkarıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Satış evlerinin bulunduğu bölgede asfalt serim işlerimiz devam ediyor. Bölgede genişliği 24 metreye kadar çıkardık. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.