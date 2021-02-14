Yedikuyuların zirvesinde şehitler anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kayak merkezinde görevli Büyükşehir ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK), AFAD, İl Jandarma personelleri ve sivil kayakçıların katıldığı etkinlikte, Milli Mücadele kahramanları anıldı. Etkinlikte, 2 Bin 200 metre rakımda şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.