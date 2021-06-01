‘Yemliha Abi’ yola çıktı

Afşin’in yakın tarihi, ozanlık kültürü ve farklı etnik kültürleri ele aldığı kitap ile okuyucularının karşısına çıkan fotoğraf sanatçısı Mustafa Ertekin, “Kitap, yazma aşamasında benimdi ama artık benim değil, bundan sonra okuyucularımızındır.” dedi.

494 sayfadan oluşan ‘Yemliha Abi’ kitabıyla yazar kimliğini de pekiştiren Mustafa Ertekin, araştırmacılara gerçek ve genel bilgiler sunmak istediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: “17 yaşına kadar Afşin’de yaşadım. Üniversite hayatımın başlamasıyla, meslek hayatına atılmamızın ardından 45 yıldır doğup büyüdüğümüz memleketimizden ayrı olma zorunluluğu doğdu. Edebiyat ve fotoğraf ile çok yakından ilgilendim.

Afşin ve bölgesi çok özel bir kültüre sahip. Afşin ovasıyla, dağıyla kendisine özgü bir endemik kültüre, endemik bir coğrafyaya sahiptir. Bu kültür beni her zaman etkiledi ve bunlar beni kayda al, bunları anlat diye dürtüklüyordu. Beni bu kitabı yazmama iten en önemli unsurlardan biri de Yemliha Ertekin ile Mahzuni Şerif’in son nefesini verinceye kadar sıkı bir ilişkisinin olması. Mahzuni’nin hayatının her aşamasında şu veya bu şekilde bizler Yemliha’yı görürüz. Fakat Mahzuni’nin hayatı hakkında yazılan kitap ve makalelerde nasıl bir iklimden çıktığı, nasıl bir kültürden etkilendiği, kimlerle yoldaşlık ettiği pek bilinmiyor. Daha çok şöhreti yakaladıktan sonraki süreçler ele alınmıştır. Yemliha Abi kitabımızda daha çok Mahzuni ve Yemliha Ertekin arasındaki mektuplaşmaları baz alarak Mahzuni’nin oluşum yıllarını aktardığımız bir kitap oldu. Bu arşivlerin bizim evimizde saklı kalmasına gönlüm razı olmadı.”

Afşin’in ozanlık kültürünün güçlülüğünün üç farklı etnik kültürle yoğrulmasından kaynaklandığını aktaran Ertekin, “Bu kitap ilçemizin yakın tarihini, ozanlık kültürünü anlatmakla birlikte farklı etnik kültürlerin bir araya geldiği süreci anlatıyor. Burası çok önemli bir bölge. Özellikle 19. yüzyılla birlikte Kafkas kökenli Çerkezlerin Pınarbaşı, Göksun ve Afşin Yazıdere’ye kadar yerleşmesi söz konusu. Aynı yüzyılda Avşarlar ve Kürt Kızılbaşların bu bölgeye yerleşmesi söz konusu. Bu üç farklı ve büyük etnik kökenin bu coğrafyada bir araya gelmesi burayı çok endemik bir kültür alanına çeviriyor. Bu özellikler yazılı belgelerde çok fazla dile getirilmedi. Bunlarla birlikte bu ozanlarımızın ortaya çıktığı iklimi, kültürü Yemliha Abi kitabımda anlatmaya çalıştım. Umarım araştırmacılara ve bölge insanına iyi bir kaynak olur. Kitap yazma aşamasında benimdi ama artık benim değil. Kitabımız bundan sonra okuyucularımızındır. Okuyucularımız istediği gibi eleştirebilir, katkıda bulunabilir, sahiplenebilir veya ötekileştirebilir. Kitabımızın okuyucusuyla buluştuğu için çok mutluyum.” açıklamasında bulundu.