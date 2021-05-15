Yener ve Tuncer Ailesinin acı günü!
Samittin Tuncer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2021, 14:07
Aksu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener ‘in dayısı Samitiin Tuncer toprağa verildi
Aksu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener’in dayısı Samittin Tuncer vefat etti. Tuncer’in cenazesi bugün ailesi ve sevenleri tarafından Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Aksu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener’in dayısı, Elbistan’ın tanınan eşrafından olan ‘Kistik Sami’ olarak tanınan Samittin Tuncer kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
84 yaşında hayata veda eden Tuncer’in cenazesi, aile bireyleri ve sevenleri tarafından Hocazade camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hocazade mezarlığında toprağa verildi.
Aksu Tv ailesi olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Yener ile ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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