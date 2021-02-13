Yeni anayasanın adı belli oldu!

Yeni anayasa Anadolu’nun ruhunu yansıtacak, adı “yeniden kuruluş anayasası” olacak.

Hedef, 2 yıllık sürede anayasayı temellendirip hayata geçirmek. Süreç 4 aşamalı olacak. Anayasa için bir bilim kurulu oluşturulacak, cumhur ittifakı içinde belirlenen hukukçu isimler bilim kuruluyla çalışacak, taslak metin oluşturulacak

O taslak metin sivil toplum örgütleri ve tüm partilerle istişare edilecek son şekli verilecek ardından yeni anayasa metni meclisin gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak