Yeni Asfalt Üretim Tesisleri Açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni Asfalt Üretim Tesisleri ve yol yapım araçlarını hizmete alıyor. Yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımın yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak üretim kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda asfalt üretiminde kullandığımız tesisi yeniledik. Ekonomik ömrünü doldurmuş tesis yerine yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla yeni Asfalt Üretim Tesisi inşa ettik. Bu sayede üretim kapasitemizi ve ürün kalitemizi artırıyoruz” diye konuştu.

50 Milyon TL’lik Yatırım

Üretim tesisiyle birlikte Büyükşehir envanterine yeni yol yapım araçlarının da dâhil edildiğini belirten Başkan Güngör, “Yol yapımında kullandığımız araç parkurumuzu da yeniledik. Tüm bu yatırımlarımızı inşallah 23 Temmuz Cumartesi günü hizmete almış olacağız. Saat 15.30’da gerçekleştireceğimiz programa tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.