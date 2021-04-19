Yeni Başkan'a hayırlı olsun ziyareti
Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına seçilen Ekrem Karaoğlan’a bir hayırlı olsun ziyareti daha!
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 17:19
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz başkanlığa seçilen Ekrem Karaoğlan ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Boz, Başkan Karaoğlan ve yönetim kuruluyla Kahramanmaraş’ta yapılabilecek spor faaliyetleri konusunda istişarelerde bulundular.
Başkan Karaoğlan, kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’a teşekkürlerini iletti.
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