Yeni Başkan Özkömeç, mazbatasını alarak göreve başladı!
Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası’nın yeni başkanı Ahmet Özkömeç, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun elinden mazbatasını alarak görevine başladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 16:13 25.01.2022, 16:34
Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası’nda 20 Ocak’ta seçim heyecanı yaşanmıştı. 3 adayın yarıştığı seçimde Ahmet Özkömeç, büyük çoğunluğun oyunu alarak odanın yeni Başkanı seçildi.
Kahramanmaraş’ın ve meslek camiasının gelişmesi noktasında önemli çalışmalar yürütmesi beklenen Özkömeç, bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde Başkan Ahmet Kuybu’nun elinden mazbatasını alarak resmen görevine başladı.
Özkömeç daha sonra görevinin kazasız belasız geçmesi için dualar eşliğinde kurban kestirdi.
Görevine başlamanın mutluluğunu yaşayan Özkömeç, aksu haber’e yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde verdiği sözleri tek tek yerine getireceğini belirtti.
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