'Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon' Eğitimi tamamlandı!

7 hemşirenin katıldığı ve 2 hafta teorik ve 3 hafta pratik olmak üzere toplamda 5 haftalık eğitimin sertifika töreni, ksü rektörü prof. Dr. Niyazi can ile eğitmenler ve hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan Rektör Can, “Yoğun bakımların başarısında şüphesiz en büyük paya sahip unsur yoğun bakım hemşireleridir.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılara ve eğitimcilere belgeleri verildi.