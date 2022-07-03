'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar' konulu panel düzenlendi!

Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ayşenur Bahçekapı, Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğuz katılımcılara sunum yaptı.

Programa, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile çok sayıda ilgili katıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, konferansın Türkiye’nin yeni vizyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “bu tür programların Türkiye geneline çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum”. Diye konuştu

Panelde, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkılarının yanında, yakın siyasal tarihi, Türkiye'nin avantajları ile riskleri konuları ele alındı.