Yeni Dünya Vakfı ihtiyaç sahiplerini unutmadı!
İftar öncesi sıcak yemek ve gıda yardımları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 15:57 28.04.2021, 18:36
Yeni Dünya Vakfı ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek ve gıda kolisi yardımlarına devam ediyor.
Yeni Dünya Vakfı’nın Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler, her gün iftar öncesi kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilerek. Sıcak yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı da yapılıyor.
Ayrıca Yeni Dünya Vakfında hafızlık eğitimleri ve gençlere yönelik sosyal etkinliklerde yer alıyor.
Yeni Dünya Vakfı Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, vakfın faaliyetleri hakkında da gazeteciler açıklamalarda bulundu.
23°
açık
Namaz Vakti 28 Nisan 2021
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|35
|75
|2. Fenerbahçe
|35
|72
|3. Galatasaray
|35
|69
|4. Trabzonspor
|36
|63
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|36
|56
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|35
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Konyaspor
|35
|42
|12. Rizespor
|35
|42
|13. Antalyaspor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kasımpaşa
|36
|37
|17. Başakşehir
|35
|37
|18. Erzurumspor
|36
|37
|19. Kayserispor
|35
|35
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|35
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Celta de Vigo
|33
|41
|10. Athletic Bilbao
|32
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Elche
|33
|30
|18. Real Valladolid
|32
|29
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
Günlük GazetelerTümü