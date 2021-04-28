Yeni Dünya Vakfı ihtiyaç sahiplerini unutmadı!

Yeni Dünya Vakfı ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek ve gıda kolisi yardımlarına devam ediyor.



Yeni Dünya Vakfı’nın Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler, her gün iftar öncesi kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilerek. Sıcak yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı da yapılıyor.



Ayrıca Yeni Dünya Vakfında hafızlık eğitimleri ve gençlere yönelik sosyal etkinliklerde yer alıyor.



Yeni Dünya Vakfı Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, vakfın faaliyetleri hakkında da gazeteciler açıklamalarda bulundu.