Yeni Güzel Adamların Akademisi yaz dönemini tamamladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” yaz dönemini tamamladı. Toplamda 9 farklı atölyede 500’e yakın öğrenciyle yaz dönemini tamamlayan kursiyerler ve eğitmenlerle kapanış programı da gerçekleştirildi. Düzenlenen kapanış etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Kahramanmaraş Akademi’mizin kuruluşundan bugüne kadar katkı veren hocalarımıza ve bunu önemseyip katılan hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimiz birçok şeyin başkenti, ama aynı zamanda bir kültür şehri. Bu kadim topraklar 10 bin yıllık tarihi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan yerler. Kahramanmaraş’ımız Türk edebiyatı tarihinde yazarlar, şairler ve fikir insanları çıkarmış bir şehir. Bu değerlerimizi geliştirmek ve yaşatmak istiyoruz. Kültürü, tarihi, edebiyatı, müziği olmayan şehirler eksik kalır. Biz şehirleri inşa ediyoruz, şehirlerimiz de bizi inşa ediyor, bizi şekillendiriyor. Bizler şehirde sorumluluk alan kişiler olarak köprü yapıyoruz, yol yapıyoruz, kavşak yapıyoruz. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Önemli olan bir şehre ruh vermek. İşte Kahramanmaraş Akademi bu gayretimizin nihai ürünü” ifadelerini kullandı.

Akademi Başkan Güngör’ün Vizyonu

Düzenlenen kapanış programında konuşan KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan ise; “Ben İstanbul Üniversitesi’nde okurken Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Kahramanmaraş Akademi’ye benzer bir eğitim platformu kurulmuştu. Türkiye’nin en büyük aydınlarından rahmetli Cemil Meriç’in kızı Ümit Meriç akademiyle ilgili takdirlerini ifade etmişti. Görüyorum ki üç dönemdir faaliyet gösteren Kahramanmaraş Akademi’miz aynı vizyonun bir sonucu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığımızın büyük gayretleriyle oluşturulan bu eğitim platformunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.