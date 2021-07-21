Yeni Güzel Adamların Akademisi Yaz Dönemini Tamamladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” yaz dönemini tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 12:10
Toplamda 9 farklı atölyede 500’e yakın öğrenciyle yaz dönemini tamamlayan kursiyerler ve eğitmenlerle kapanış programı da gerçekleştirildi.
Düzenlenen kapanış etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: Bizler şehirde sorumluluk alan kişiler olarak köprü yapıyoruz, yol yapıyoruz, Bunlar zaten olması gereken şeyler. Önemli olan bir şehre ruh vermek. İşte Kahramanmaraş Akademi bu gayretimizin nihai ürünüdür” ifadelerini kullandı.
KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan ise; “Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığımızın büyük gayretleriyle oluşturulan bu eğitim platformunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.
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