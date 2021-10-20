Yeni güzel gençler, Yedi Güzel Adam’ın kentinde!
Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında oluşturulan “Yedi Güzel Adamdan Yeni Güzel Gençlere” projesiyle, Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yedi güzel adam edebiyat müzesini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 13:53 20.10.2021, 14:23
Proje kapsamında, 7 güzel adamın tanıtılması ve yeni güzel gençlerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Projenin Kahramanmaraş 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne denk gelmesiyle birlikte de öğrenciler; Eğitimci Yazar Duran Boz ve Yazar Necip Evlice’nin 7 güzel adam ve nurai pakdil’i anlatan sempozyumuna katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Şule Çoğan, “bu imkanları sağlayan başta Gençlik Ve Spor Bakanlığı olmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.
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