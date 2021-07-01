Yeni Hal’e 10 Bin Metrekare Yeni Otopark Alanı…
Tarım Ürünlerinin Sevkiyatı Kolaylaşacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarım ürünleri ticaretinin odak noktalarından Yeni Hal bölgesine 10 bin metrekare yeni otopark alanı kazandırıyor.
Yapılan çalışmayla birlikte merkez - kırsal arasındaki lojistik ve ürün depolaması kolaylaşacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ticari faaliyetin yoğunlaştığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kentteki tarım ürünü ihtiyacının karşılandığı Yeni Hal mevkiine yeni bir otopark alanı kazandırılıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan ticaret alanında 10 bin metrekarelik kilit parke uygulaması gerçekleştiriliyor. Tarım ürünlerinin depolanması ve lojistiğin kolaylaştırılması adına yapılan çalışmalarla, atıl durumdaki tren garı deposuna yeni bir fonksiyon kazandırılarak bölge esnafının hizmetine sunulacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki personeller tarafından sürdürülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
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