Yeni İl Başkanı Ahmet Zor oldu!
Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2021, 16:19 15.03.2021, 17:05
Saadet Partisi Kahramanmaraş İl başkanlığı 7. Olağan kongresi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ahmet Zor, Kongrede Delegelerin Oylarının Tamamını Alarak Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığına seçildi.
7. Olağan il Kongresinde bir konuşma yapan Saadet Partisi Kahramanmaraş Eski İl Başkanı Erkan Pınarbaşı, il başkanlığı görevini devralan Yeni Başkan Ahmet Zor’a başarılar diledi.
Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. 196 delegenin oyunun tamamını alan Ahmet zor, Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Oldu.
Muhabir: Gökhan Çalı
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