Yeni Kanlıdere Köprüsü’nde Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Şehir merkezinde alternatif olacak Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolunda da çalışmalar hızla devam ediyor. Kamulaştırmaların tamamlandığı bölgelerde bir yandan genişletmeler yapılırken Büyükşehir Belediyesi projenin en önemli ayaklarından olan yeni köprünün de yapımına başladı. Yaklaşık 30 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilecek köprü 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak. Yeni yatırımın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde projelerin bir bir yükseleceğini belirtti.

30 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında yeni köprümüzün de yapımına başladık. Bölgeye, yaklaşık 30 Milyon TL’lik yatırımla 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediyoruz. Çalışmalarımız başladı. İnşallah hızlı bir şekilde inşaatımızı tamamlayacağız. Bu projemizle bölgedeki tarihi Kanlıdere Köprüsü de yayalaşacak. Bu süreçleri de paydaş kurumlarımızla görüşüyoruz. Yeni köprümüzün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehir genelinde yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İşaret ve İşaretçilere Dikkat!

Sarayaltı – Kanlıdere - Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin alınan UKOME kararı doğrultusunda Dulkadiroğlu Ekmekçi Mahallesi’nde bulunan Şehit Hasesoğlu Hacı İbrahim Caddesi’nin 21 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Sarayaltı – Kanlıdere - Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında Dulkadiroğlu Ekmekçi Mahallesi’nde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Şehit Hasesoğlu Hacı İbrahim Caddesi 21 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.