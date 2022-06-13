Yeni Kanlıdere Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor

Yaklaşık 30 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilecek köprü 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak. Başkan Güngör, şehir genelinde projelerin bir bir yükseleceğini belirtti.



Fevzi Paşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, çalışmalardan dolayı belediye Başkanı Hayrettin Güngör teşekkür etti.



