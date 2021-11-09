Yeni kuralları Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde öğrendiler

Kahramanmaraş’ta sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni sezona hazırlanan Kahramanmaraş Amatör Futbol Ligi için yeni sezon toplantısına ev sahipliği yaptı. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, pandemi dolayısıyla değişen ve eklenen kuralar hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun organize ettiği toplantıda, kuralları Kahramanmaraş İl Hakem Kurulu anlattı. Kulüp yöneticileri, antrenör ve sporculara kural değişiklikleri detaylı bir şekilde aktardı. Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan, “Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Dulkadiroğlu Belediyemiz her zaman sporun ve sporcunun yanında, bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” diyerek toplantının verimli geçmesini temenni etti.