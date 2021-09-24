Yeni meydan Göksun’a renk katacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’un merkezi arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda inşa edilen 7 bin metrekarelik “Kent Meydanı” projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 17:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, park ve meydan yatırımlarıyla merkezi lokasyonların çehresini güzelleştiriyor. Bir süre önce Göksun ilçesinde start verilen yeni kent meydanı projesi de gün yüzüne çıkmaya başladı. Toplamda 7 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen tesis, ilçenin merkezi arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nın bitişiğinde konumlandırıldı. Çocuk oyun grupları, kent mobilyaları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile ilçeyi renklendirecek projede zemin çalışmaları gerçekleştirilirken, alanda yer alacak kafeteryanın inşası ise sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmaların sürdüğü yeni projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
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