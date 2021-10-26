Yeni Sanayi alanı Dulkadiroğlu Ekonomisine güç katacak!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni oto sanayi alanında devam eden alt yapı çalışmalarını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Okay, yeni sanayi alanının Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş ekonomisine güç katacağını söyledi. Dulkadiroğlu ilçesinin irili ufaklı sanayi alanlarıyla Kahramanmaraş ekonomisine güç kattığını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu sanayi alanlarına belediye olarak gereken desteği verdiklerini vurguladı.
Özellikle şuanda yapımı devam eden yeni oto sanayi alanına alt yapı desteği verdiklerini aktaran Başkan Okay, bu çalışmaların tamamlanmasıyla sanayi alanın şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Okay, sonrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Her açıdan gelişen ve büyüyen Dulkadiroğlu’nun bu gelişiminde sanayilerimizin payı büyüktür.
Ekonomik olarak ilçeye ve şehre büyük katkısı sağlayan bu sanayiler için bizler de gerekli desteği veriyoruz. Şuanda ekiplerimiz yoğun bir şekilde yeni oto sanayi alanında alt yapı çalışmaları yapmaktalar. Bu çalışmalar tamamlandığında sanayimiz de aktif hale gelmiş olacak. Burada yapılan çalışmaların ekonomimize büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Özellikle istihdam konusunda çok önemli katkıları olacak. Ben şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
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