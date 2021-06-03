Yeni sezon ürünlerinin 2.sinde %50 indirim!

Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper, Kahramanmaraş halkına Adana yolu üzerindeki mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Sezonun en gözde ve yeni sezon ürünlerinde 2.ürüne %50’ye varan indirimlerle sizleri bekliyor.

Tişört, sweatshirt, pantolon, kaban ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Lee Cooper Outlet Mağaza Müdürü Meltem Emektar yaptığı açıklamada “ mağazamızda yen sezon ürünlerimizde 2.ürün alan müşterilerimize %50’ye varan indirimler başlattık. İndirimlerden faydalanmak isteyen tüm Kahramanmaraş halkını mağazamıza bekliyoruz” dedi.