Yeni yatırımlara dev finansman

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından duyurulan 1 Milyar TL’lik yeni yatırım bütçesiyle kentin alt ve üstyapısı baştan aşağı yenilenecek. İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'nin ardından açıklanan bütçe; Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile İLBANK katkılarıyla sağlanacak. Yapılan finansal anlaşmalar kapsamında 1 Milyar TL’lik yatırım bütçesi, Kahramanmaraş’ta içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, atıksu arıtma tesisleri ile katı atık bertaraf tesisi projelerini finanse edecek.

Şehrin Altyapısı Yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi bütçesine tahsis edilecek yeni finansman kentin her köşesindeki yatırımlar için kullanılacak. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesinde 180 Milyon TL içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımı planlanırken, merkez ilçelerden Dulkadiroğlu’nda aynı tür yatırımlara 200 Milyon TL aktarılacak. Kentin yoğun nüfusa sahip bir diğer ilçesi Elbistan’da ise 90 Milyon TL yatırımla yeni içmesuyu şebeke projesi hayata geçirilecek. Afşin - Elbistan hattında ayrıca 260 Milyon TL değerinde içmesuyu isale hattı yatırımı da gerçekleştirilecek. Çağlayancerit ve Andırın’da inşa edilecek Atıksu Arıtma Tesislerine ise 40 Milyon TL ayrılıyor. Göksun ve Ekinözü’ne yeni kurulacak Atıksu Arıtma Tesisleri de 60 Milyon TL bütçe ile yapılacak. Şehrin kuzeyinde yer alan ilçelerin atık yönetimini modernleştirecek yeni Entegre Katı Atık Tesisi’ne ise bütçeden tam 170 Milyon TL tahsis edilecek.