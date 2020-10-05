Yeni yayın döneminin ilk konuğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya oldu
Aksu TV’nin yeni yayın döneminde yenikler devam ediyor. Kendine has tarzıyla, izleyicisini her sabah içtenlikle farklı karşılayarak, onların evine misafir olan kurtuluş şükür haberlere yapmış olduğu yorumlarla da izleyicisini her sabah ekrana kilitliyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2020, 17:39 05.10.2020, 19:44
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Güne Başlarken programı her sabah birbirinden farklı konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Güne başlarken ’in yeni yayın dönemindeki ilk konuğu Kahramanmaraş aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya oldu.
Kaya, burada Kahramanmaraş’ta yaşlılara yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.
Güne başlarken Kurtuluş Şükür’ün sunumuyla hafta içi her gün saat 09.15’te sizlerle olacak.
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Namaz Vakti 06 Ekim 2020
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|Yatsı
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Puan Durumu
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|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
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|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
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|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
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|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
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|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
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|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2