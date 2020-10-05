Yeni yayın döneminin ilk konuğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya oldu

Güne Başlarken programı her sabah birbirinden farklı konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Güne başlarken ’in yeni yayın dönemindeki ilk konuğu Kahramanmaraş aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya oldu.





Kaya, burada Kahramanmaraş’ta yaşlılara yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Güne başlarken Kurtuluş Şükür’ün sunumuyla hafta içi her gün saat 09.15’te sizlerle olacak.



