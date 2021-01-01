Yeni yıla kısıtlamayı ihlal ederek girdiler!

Yılbaşı dolayısıyla ekipler tedbirlerini en üst seviyede tutarken sokağa çıkma kısıtlamasını yine de ihlal edenler oldu.

Onikişubat ilçesinde bir sürücü alkollü olarak polise yakalandı cezadan kaçamadı.

Polise zor anlar yaşatan kişi sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira bin 228 lira ceza yiyen sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Sürücünün ifadesi alınması üzerine asayiş büro amirliği ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesinde ise polisler yine kısıtlamayı ihlal edenleri gözden kaçırmadı.

Kısıtlamanın ilk saatlerinde ceza yiyen kişi tekrardan kısıtlamayı ihlal etti.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan kişi sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira maskesiz gezmekten ise 900 lira para cezası yazıldı.