Yeni yıla polis ekipleriyle girdiler

Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve MUSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu yeni yıla denetim noktasındaki polis ekipleri ile girdi.

Cebeloğlu ve Başkan Güngör emniyet mensupları ile sohbet etti.

Emniyet teşkilatının ve basın mensuplarının yeni yılını kutlayan Cebeloğlu ve Güngör kent genelinde ki denetim noktalarını ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz dedi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu yaptığı açıklamada emniyet teşkilatının ve basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak halkın sağlığı için her zaman nöbette olduklarını belirtti