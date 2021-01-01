Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı!
Vatandaşlar, Yürüme Mesafesindeki Camilere Gitti
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2021, 16:27
Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, yılın ilk cuma namazını, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, yürüme mesafesindeki camilere giderek kıldı.
Yeni şehir Mahallesi’ndeki Erzurumluoğlu Cami’sine gelen vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak cuma namazını kıldı.
"Geçmişin Muhasebesi, Geleceğin Mimarı" konulu hutbe, Türkiye genelindeki camilerde okundu.
Ömür takviminden her gün bir yaprağın daha eksildiği, her geçen yılın insanlığı Allah'ın huzurunda hesap gününe biraz daha yaklaştırdığı belirtilen hutbede, "Hayat sermayemiz azalırken ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor." mesajı verildi. Haber: Gökhan Çalı
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