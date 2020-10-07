Yenidemir’de Ulaşım Konforu Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve yol yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Onikişubat Yenidemir Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde asfalt çalışmalarına başladı. 5 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım konforu artacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Program dahilinde Yenidemir yolunda çalışmalara başladık. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmamız bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.