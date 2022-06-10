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Yenikent Konutları ile ilgili açıklama!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden iddialara yanıt verildi.

KAHRAMANMARAŞ 10.06.2022, 09:29
Yenikent Konutları ile ilgili açıklama!

Yapılan açıklamada, ‘Son günlerde itibarsızlaştırılmaya çalışılan Yenikent Konutları adına Yapı Kooperatifi bilgilendirme metnidir.

Yenikent Yapı Kooperatifi, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati OKAY’ın teşviki ve Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde başlatılmıştır.
Toplamda 1332 konuttan oluşan ve içerisinde sağlık tesisi, camii, okul, spor tesisleri, yürüyüş alanları ve alışveriş merkezleriyle uydu kent formatında inşa edilen projede sona gelinmiştir.  
Toplam konut alanı, sosyal alanları ve toplam maliyetiyle Türkiye’ye örnek olan projenin son günlerde ortaya atılan yanlış bilgilerle itibarsızlaştırıldığını görmekteyiz.
Yaklaşık 200 milyon TL’lik bu dev projenin, 1332 vatandaşa sağladığı avantajlar görmezden gelinerek, yanlış bilgi ve belgeler üzerinden ciddi spekülasyon yapılmaktadır.
Özellikle Kahramanmaraş Milletvekili ve ana muhalefet partisi genel başkan yardımcısının, yüce Türk milletinin meclis kürsüsünden yaptığı kooperatifimiz ile ilgili konuşma eksik, asılsız ve yanlıştır.
Bu hususta her tarafı eksik bilgi ve popülizme dayalı bu konuşmayı kelime kelime düzeltmek yerine aşağıda ki bilgilendirmenin kamuoyuna tarafımızdan yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Öte yandan, Kooperatifimiz ile ilgili her türlü bilgi, talep edildiğinde en şeffaf şekilde talep edene bizzat aktarılmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BİLGİLENDİRME

 S.S Yenikent konut yapı kooperatifi Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati OKAY’ın teşviki ile İlçenin kalkınması ve ilçedeki konut stoğu kalitesinin artırılması adına Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde 1332 konutluk konut yapı kooperatifi olarak 2017 yılı haziran ayında kurulmuş ve üye kaydına başlamıştır.

2017 yılında kayıt esnasında üyelerden peşinat olarak üye başına 25,000 TL alınmış ve 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 900 üye kaydı yapılmıştır.

(iddia edildiği gibi 2017 yılında hiçbir üye peşin ödeme yapmamıştır.)

Üyelerden toplanan peşinatlarla henüz imar planı olmayan tarla vasıflı 131 dönüm arazi satın alınmıştır.

Bu araziye Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hiçbir ücret ve harç alınmadan imar hakkı verilmiş ve ucuz imar parseli üretilmesi sağlanmıştır.

2018 yılı sonbaharında Kooperatif tarafından üyelere, yaklaşık maliyet bildirilip kura çekimi yapılmıştır.

2018 yılı rakamlarına göre brüt 140 m² 3+1 daire için yaklaşık maliyet ortalama daire için 113,000 TL dir.

2017 Haziran ayından 2018 yılı Aralık ayına kadar imar planı süreçleri, imar uygulamaları, projelerin hazırlanması ve inşaatın ruhsatlandırılması son olarak kat mülkiyeti işlemleri tamamlanmış olup, daireler kredi kullanımına hazır hale getirilmiştir.

Konut inşaatlarının müteahhitlik hizmetleri Belediye şirketi olan AKKENT A.Ş tarafından piyasadan alınan en düşük tekliften %10 aşağı bedelle üstlenilmiştir.

Arsa satın alınmasından sonra kalan bakiye ve müteahhit firmanın imkanları ile 2018 yılı yazında başta hafriyat olmak üzere inşaata başlanmıştır.

2019 yılı Ocak ayında üyeler katılım bankasından kredi kullanmaya ve ödeme yapmaya davet edilmiş ve 4 ay süre verilmiştir.

Verilen bu dört aylık süre sonunda yani Nisan 2019 itibariyle sadece 319 üye kredi kullanmıştır.

Akabinde kredi kullanımı Mayıs 2019 da 97 kişi, Haziran 2019 da 115 kişi, Temmuz 2019 da 57 kişi, Ağustos 2019 da 21 kişi, Eylül 2019 12 kişi,

Ekim 2019 da 8 kişi, Kasım 2019 7 kişi, Aralık 2019 da 5 kişi, Ocak 2020 de 10 kişi, Şubat 2020 de 10 kişi, Mart 2020 de 9 kişi ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2020 aylarında 24 kişi olmak üzere toplam 698 olmuştur.

Geriye Kalan üyelerden 178 kişi noter kanalıyla yapılan tebligatlar zoruyla ya ödeme yapmaya zorlanmış ya da üyeliği devretmesi sağlanmıştır.

Sayısı 130’u geçmeyen üyemiz hiç sıkıntısız, defaten veya birkaç taksitte ödemesini yapmıştır.

 Kredi kullanmayan yaklaşık 300 kişilik grup ise yapılan tüm uyarı ihtar ve aramalar zoruyla ödemelerini geç bir şekilde zamana yayarak yapmıştır.
 

KULLANILAN KREDİLER KOOPERATİF HESABINA ORTALAMA 24 AYDA GEÇMİŞTİR.

KREDİ KULLANIMLARINDAN DOLAYI KOOPERATİF HESABINA GELECEK SON ÖDEMENİN VADESİ 2022 HAZİRAN AYI SONUDUR.
 

Bilindiği üzere kooperatifler kar amacı gütmeyen yapılardır ve tüm masraflara üyeler hisseleri oranında ortaktır.

MEVCUT DURUM

Pandemi süreci dahi olmak üzere ülkenin içerisinden geçtiği tüm olumsuz koşullara, bir kısım üyelerin ödeme yapmaması ve geciktirmesine rağmen proje hiç durmadan (Zorunlu ara vermeler dışında) günümüze kadar devam etmiştir.

2018 yılında inşaata fiili olarak başladıktan sonra, yaşanılan her türlü zorluğa rağmen konutlar 45 ay gibi bir sürede müteahhit firma olarak AKKENT A.Ş’nin özverileriyle teslim aşamasına getirilmiştir.

Özellikle 2021 yılı sonunda itibaren ülkemizde yaşanan fiyat artışları inşaat sektörünü ortalama %200’e yakın oranda etkilemiştir. Bu süreçte Belediye şirketi olan AKKENT A.Ş tarafından yapılan anlaşmalarla maliyet artışları kontrol altına alınmaya çalışılmış ve bunda da başarılı olarak üyelere çok büyük katkı sağlanmıştır.

Konutların ilk 12 bloğa denk gelen 432 adedi oturuma hazırdır.

Bu bloklarda elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemleri için her türlü altyapı kooperatifimiz tarafından hazırlanmış olup üyelerimiz tarafından bireysel abonelik işlemlerine başlanmıştır.

Abonelik işlemleri sonunda üyelerimiz evlerinde oturmaya başlayacaktır.

Haziran ayı sonu itibariyle en az 10 (360 daire)blok daha teslime hazır hale getirilecektir.

Geriye kalan son bloklarda yapım çalışmaları tamamlananlar hızlı bir şekilde peyderpey teslim edilecektir.

Yol ve çevre düzeni çalışmaları hızla tamamlanmaktadır. İstinat duvarı, kilit parke, kaldırım ekipleri çalışmalarına ayrı ayrı devam etmektedir.

 Teslime hazır olan blok önlerinde yol ve kaldırım çalışmaları bitmiştir.

Sağlık tesisi inşaatı Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Belediyemiz tarafından yürütülmektedir.

Camii bir hayırsever tarafından yapılmakta olup kaba inşaatı tamamlanmıştır.

Son olarak: Fiili inşaat süresi olarak 45 ay gibi bir sürede 1332 adet konut ortalama 140,000 TL gibi rakamla vatandaşın hizmetine sunulmuşken yapılan provokasyonu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

#Dulkadiroğlu Belediyesi #Aksu Tv #Kahramanmaraş #Yenikent Konutları
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