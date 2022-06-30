banner86

banner85

Yenikent'te hayat başladı

Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projelerinden olan Yenikent konutlarında taşınmalar başladı. Kooperatif yönetimi, son daire satışlarının da 02 Temmuz’da yapılacağını bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 13:30
Yenikent'te hayat başladı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın himayesinde başlatılan Yenikent Yapı Kooperatifi projesinde taşınmalar başladı.

Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projeleri arasında yer alan Yenikent Yapı Kooperatifi, son dairelerin de satışı için ihaleye hazırlanıyor.

02 Temmuz 2022 Saat 10:00’da 27 adet giriş kat dairenin satılacağını bildiren Kooperatif yönetimi, ihalenin açık teklif usulü yapılacağını bildirdi. Kooperatif yönetimi, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Büyük bir özveri ile yapımını sürdürdüğümüz Yenikent Yapı Kooperatifi projemizde sona yaklaştık. Yapımını tamamladığımız ve oturuma uygun hale gelen dairelerimizi üyelerimize teslim ettik. Şuanda taşınma işlemleri başladı.

1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti S.S.Dulkadiroğlu Yenikent konut yapı kooperatifine ait 27 adet giriş kat dairenin satış ihalesi Açık Teklif usulü belirtilen tarih ve saat’te, S.S Dulkadiroğlu Yenikent konut yapı kooperatifi şantiye alanında yapılacaktır.

2. İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı her bir daire için 5.000,00 (beşbin) TL dir.Nakit olarak ihale saatinden önce

3. Albaraka Türk Katılım Bankası S.S.Dulkadiroğlu Yenikent Konut Yapı koopertifi hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5. İhaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir. Şartname alan kişilerin şantiye alanına girp daireleri görmesine izn verilecektir.

6. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, tellaliye gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

11. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. Geçici teminat belgesi; açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.

b. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

c. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

12. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

S.S. DULKADİROĞLU YENİKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ DAİRE SATIŞ İLANI

İlçe Mahalle cinsi Kat Adet Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale türü İmar Durumu İhale Tarih ve Saati Ödeme şekli

AYAKLICAOLUK Daire GİRİŞ KAT 8 400.000,00 5.000,00 2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif (45. madde) Mesken Alanı 02/07/2022 10:00 %50 Beş gün içinde bakiye 7 gün

AYAKLICAOLUK Daire GİRİŞ KAT 8 450.000,00 5.000,00 2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif (45. madde) Mesken Alanı 02/07/2022 10:00 %50 Beş gün içinde bakiye 7 gün

AYAKLICAOLUK Daire GİRİŞ KAT 11 425.000,00 5.000,00 2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif (45. madde) Mesken Alanı 02/07/2022 10:00 %50 Beş gün içinde bakiye 7 gün

#Yenikent #Kahramanmaraş #kooperatif
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31