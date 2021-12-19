Yenikent Yapı Kooperatifinden daire satışı!
Dulkadiroğlu Yenikent Konut Yapı Kooperatifi, 18 adet dairenin satışı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 16:26 19.12.2021, 17:49
Dulkadiroğlu ilçesinde yükselen Yenikent Konut Yapı Kooperatifi binalarında zemin kat dairelerin satışı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Kooperatif tarafından yapılan yazılı açıklamada satılacak olan daireler ve satış usullerine yönelik bilgiler yer aldı. Toplamda 18 adet zemin kat dairenin satışının gerçekleştirileceği açık teklif usulü satışın 23.12.2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirileceği ifade edildi.
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