Yenilenecek olan cephe , Kahramanmaraş’a ayrı hava katacak!

Kahramanmaraş'ta 15. yüzyılda inşa edilen ve döneminin üç büyük çarşısı arasında gösterilen çarşının Görüntü kirliliğine sebep olan mevcut cephe ve tabela uygulamalarının yerine bölgenin tarihi dokusunu yansıtan uygulamalar yapılacak.

İki işyerinde uygulanan örnek çalışmayı beğenen esnaf ve vatandaşlar büyükşehir belediyesine teşekkür etti.