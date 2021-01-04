Yenilenecek olan cephe , Kahramanmaraş’a ayrı hava katacak!
Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu projeyle birlikte tarihi Kapalı Çarşı'nın demokrasi meydanına bakan tarafın, yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 17:34 04.01.2021, 18:36
Kahramanmaraş'ta 15. yüzyılda inşa edilen ve döneminin üç büyük çarşısı arasında gösterilen çarşının Görüntü kirliliğine sebep olan mevcut cephe ve tabela uygulamalarının yerine bölgenin tarihi dokusunu yansıtan uygulamalar yapılacak.
İki işyerinde uygulanan örnek çalışmayı beğenen esnaf ve vatandaşlar büyükşehir belediyesine teşekkür etti.
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