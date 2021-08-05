Yenilenen kaykay parkı gençlerden tam not aldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’ndeki kaykay parkurunu yeniledi. Her yaştan gencin ilgi odağı olan park, tam not aldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerine gençler yoğun ilgi gösteriyor.
Bir süre önce Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde yer alan kaykay parkı tadilata alınmıştı.
Zemin yenilemelerinin yapıldığı park, tadilatın tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.
Her yaş grubundan vatandaşın ilgi odağı haline gelen park, miniklerin de gözde spor ve eğlence mekânlarından oldu.
Tesisin yenilenmesinden ve yeniden hizmete açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Mustafa Dağ (17), “Büyükşehir Belediyemiz Kaykay Parkımızı tamamen yeniledi.
Tadilatı da tamamlandı ve açıldı.
Özellikle biz gençlerin sosyalleşmesi için çok uygun bir alan burası.
Başkanımız Hayrettin Güngör’e gençlere yönelik projelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Minik kaykaycılardan İlknur Gürle (8) ise tesisi çok ‘eğlenceli’ bulduğunu belirterek, “Bu tesis çok eğlenceli.
Her yerde olsun istiyorum.
Buraya hep geliyorum paten kaymaya. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
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