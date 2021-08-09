Yenilikçi Düşünce Derneği Manavgat’ta afetin ardından yaraları sardı!
Türkiye’de orman yangınların ardından yaralar sarılmak için 83 milyon seferber olurken yenilikçi düşünce derneği İthalat ve İhracat Uzmanı Ayça Aydın ile Manavgat’a giderek 14.000 dondurma dağıtımı gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 16:19
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz veLüks Kahramanmaraş Turizm Afet Bölgesinde çocukların yüzünü güldüren Yenilikçi Düşünce Derneğini yalnız bırakmadılar.
Bölgede yangından zarar gören alanları gezen dernek gönüllüleri afet bölgesinde vatandaşlarla yakından ilgilenerek acılarına ortak oldular.
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