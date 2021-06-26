Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor
Kahramanmaraş'ın Çimen Dağı kırsalında bulunan 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, nesillerini devam ettirebilmek için haziran döneminde göç eden uğur böcekleriyle kentin turizmine de katkı sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2021, 14:15 26.06.2021, 19:39
Dağın eteklerinde yaşadıkları alanlardan yaklaşık 15 derece daha serin olan tepeye gelmeye başlayan böcekler, burada kayaların altında yaşam sürüyor.
Halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böcekleri, havanın soğumasıyla kasım ayı başında yeniden dağın eteklerine göç ediyor.
Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çeken, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen böceklerin bölgedeki varlığının korunması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, uğur böceklerinin kentin kültürel, zirai ve ekolojik dengesi açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.
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