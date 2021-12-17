Yesevi Ocağından ve Ülkü Ocaklarından anlamlı etkinlik!
Kahramanmaraş Yesevi Ocağı ve Ülkü Ocakları “Yesevi Ocağından Ülkü Ocaklarına” isimli konser ve konferans programı düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 12:14 17.12.2021, 16:25
Mehmet Akif Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar açılış konuşmalarını yaptı
Konuşmaların ardından Türk müzisyen, halk müziği sanatçısı Kaya Kuzucu sahneye çıktı.
Bir dizi türkünün söylendiği etkinliğe Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, Kahramanmaraş Kamu-Sen Başkanı Ziya Yenipınar, TÜRKAV Başkanı Mehmet Seyfioğlu, Türkiye Kamu-Sen’e Bağlı Sendika Başkanları, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve vatandaşlar katılım sağladı.
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