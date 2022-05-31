“Yeşil Enerjinin Yarını” adlı oturum düzenledi
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası, “yeşil enerjinin yarını” adlı oturum düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 16:24
Mehmet Balduk Meclis Salonu’nda düzenlenen programda; GES Kurulumları Yeşil Mutabakat, Enerji Maliyetleri ve Karbon Ticareti ile Salınımı konusu, oda üyelerine konuların uzmanları tarafından anlatıldı.
BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Feraye Gürel, “Yeşil Mutabakat’ın Türkiye ihracatına olası etkilerini sanayicilerimizle konuştuk” dedi.
Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı (KAGEGİK) Aykut Balcıoğlu ise programa katılım sağlayan oda üyelerine teşekkür etti.
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