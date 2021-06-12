Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) girişimleri ile yeşil pasaportlu ihracatçılar da, koronavirüsle (Covıd-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2021, 12:38 12.06.2021, 18:20
Aşılama grubuna alınan yeşil pasaport hamili ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.
Konu ile ilgili KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada alınan bu kararla ihracatçıların bu dönemde bir nebze daha rahatladığını dile getirdi.
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